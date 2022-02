Renovação de Pany Varela oficializada pelo Sporting: «Sinto gratidão»

Pany Varela vai continuar no Sporting, como adiantou Record . O campeão do Mundo e da Europa por Portugal viu a ligação aos leões prolongada, de forma oficial, esta quarta-feira, e agradeceu o voto de confiança."Sinto gratidão porque é um clube que muito me deu e que acreditou em mim numa fase da minha carreira em que queria dar o salto. Acho que tenho retribuído de uma forma boa e justa", vincou em declarações aos canais dos verde e brancos o internacional luso de 32 anos que acredita que o melhor está para chegar."Quero acreditar que o auge está sempre por vir, mas acho que tudo isto é consequência de muito trabalho, talento e organização. O Sporting nunca nos falta com nada. Temos um staff que nos obriga a trabalhar muito e que nos prepara de uma forma excelente para os jogos. Temos um plantel com muita qualidade, o que também facilita. Os títulos são consequência de tudo isto", acrescentou o ala que chegou aos leões em 2016, depois de representar o Fundão e o Benfica.