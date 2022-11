Replicar sucesso da Champions no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alcançado o apuramento para a final four da Liga dos Campeões de futsal, Benfica e Sporting voltam a entrar em ação na Liga Placard. Os encarnados, que lideram a prova, recebem o Caxinas num jogo de reencontros para Lúcio Rocha, que medirá forças com o antigo clube. "É especial jogar contra uma equipa que foi a minha casa durante muitos anos, mas vou encarar a partida como encaro todas as outras. Vou dar tudo de mim", frisou o ala de 18 anos.

Já o rival Sporting , que joga em casa emprestada – no pavilhão dos Leões de Porto Salvo –, terá pela frente o Portimonense, que em sete jogos ainda não conseguiu vencer. Paulo Luís, adjunto de Nuno Dias, pede concentração. "Vai ser mais um jogo do campeonato e nós vamos encará-lo com a mesma seriedade de sempre. Temos a obrigação de vencer", sublinhou.