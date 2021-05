Responsável da UEFA elogia Portugal: «Quanto mais títulos se ganha mais a confiança aumenta»

Laurent Morelt, responsável pelo futsal na UEFA há 20 anos, mostra-se muito satisfeito pela evolução que a modalidade tem tido em Portugal. O antigo futebolista suíço falou do sucesso português no 10.º episódio do podcast 'Ciência e Futebol', do Portugal Football Observatory.





"Foram grandes conquistas, resultantes do trabalho de muita gente no clube, que ao longo dos anos foi desenvolvendo a sua estrutura profissional", explicou, a propósito do título Europeu do Sporting. "Os detalhes podem fazer a diferença, e o futsal português necessitava claramente de confiança para saber gerir estrategicamente este tipo de jogos. Agora, sabem como ganhar jogos destes. E quanto mais títulos se ganham mais essa confiança aumenta. É, portanto, muito positivo para o futsal português."Morelt elogiou também a liga portuguesa. "Creio que tudo começa na visão da FPF, que quis claramente criar um produto. Apareceram patrocinadores e vemos, por exemplo, um piso próprio para os jogos televisionados. A visão de criar um produto que crie retorno é importante. A Liga Placard conheceu uma enorme subida de nível e melhorou a imagem que é dada ao público. Trata-se, hoje, de uma das ligas de topo da Europa."O responsável da UEFA mostrou-se também "bastante impressionado", com o número de praticantes que atualmente existem no nosso país. "O estudo [lançado pelo Portugal Football Observatory] está muito completo, com bastantes pontos e indicadores interessantes. Creio que a evolução registada não teve apenas a ver com o título europeu da Seleção. Devemos considerar também, por exemplo, o título olímpico da juventude da seleção feminina sub-19, em Buenos Aires. Essas duas conquistas de 2018 terão contribuído decisivamente para estabilizar e reforçar a evolução que já vinha de trás em termos de praticantes."