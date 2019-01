Reviravolta com golo no último minuto impede tropeção do Sporting

O Sporting escapou este domingo a um novo tropeção no campeonato nacional de futsal, graças a uma reviravolta com três golos nos derradeiros 13 minutos de jogo diante do Modicus, o último deles marcado precisamente já dentro dos instantes finais da partida. Apesar da dificuldade do resultado, para a história ficou uma vitória por 3-2, que permite aos leões manterem-se a 5 pontos do Benfica, que também esta tarde venceu Numa tarde de surpresas, o Modicus entrou bastante bem e ao intervalo vencia por 2-0, mercê dos golos de Joel Queirós (3') e Uesler (20'). Em dupla desvantagem, a equipa leonina teve de se aplicar na segunda metade, chegando à reviravolta com tentos de Alex (27'), João Matos (31') e Vinicius Rocha (39').