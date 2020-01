Ricardinho anuncia nova equipa

Ricardinho confirmou o acordo com o ACCS Paris Asnieres, equipa que passará a representar a partir de julho.





"Decisão tomada!!! Meu próximo clube (a partir de julho) será o @accsfutsal ACCS Paris Asnieres!!!! Obrigado a todos por continuar apoiar !!!", anunciou o jogador português no Instagram.Ricardinho comunicou a 25 de novembro a decisão de forma colocar um ponto final numa bem sucedida ligação de sete temporadas com o Inter Movistar, período no qual conquistou cinco títulos de campeão nacionais, três Supertaças, três Taças de Espanha e ainda uma Taça do Rei. No plano internacional destacam-se as duas Champions conseguidas em 2016/17 e 2017/18. A 29 de dezembro, o 'L'Équipe' adiantou que o ACCS Paris seria a nova equipa do craque.