Ricardinho anuncia que está de saída dos franceses do ACCS: «É hora de dizer adeus»

Ricardinho anunciou esta quarta-feira nas redes sociais que está de saída dos franceses do ACCS, sem revelar, ainda assim, por onde vai passar o seu futuro dentro das quatro linhas."É hora de dizer adeus e agradecer a todos companheiros e staff que ajudaram a que conseguíssemos fazer história com o clube, mas infelizmente não conseguimos dar continuidade a um sonho de projeto com pouca estrutura! Foi uma aventura de aprendizagem mais uma vez, levo bons amigos, mais conquistas, e muita aprendizagem. Obrigado a todos pelo carinho nestes dois anos de caminhada! Agora… Vamos a outro projeto com mais ambição já que o final está perto!", escreveu o antigo internacional português, de 36 anos, que acabou a publicação com uma pergunta: "Next stop?".Ricardinho representou o clube francês durante duas épocas e em 2021/22 acompanhou mesmo o clube na segunda divisão gaulesa.Recorde-se que o português se destacou em Portugal com a camisola do Benfica, ao qual chegou em 2003/04, e representou ainda japoneses do Nagoya Oceans, os russos do CSKA Moscovo e também os espanhóis do Inter Movistar.