Ricardinho apela à experiência para ultrapassar Itália rumo ao Mundial

O ala Ricardinho apelou este sábado ao traquejo da seleção portuguesa de futsal para garantir a qualificação direta para o Mundial2020 frente à Itália, neste domingo, em encontro da terceira jornada da Ronda de Elite.

"É necessário usar a experiência para tentar estarmos ao máximo em vantagem. A Itália tem jogadores de qualidade e muita fome de participar nestas competições, tal como nós. Resta-nos fazer o melhor que sabemos e contar com a ajuda do público", referiu o atleta dos espanhóis do Inter Movistar, em conferência de imprensa.

Portugueses e italianos partem para a última ronda na liderança do Grupo A, com quatro pontos, apesar de os transalpinos terem melhor diferença de golos, contexto que obriga os pupilos de Jorge Braz a vencerem para alcançar a entrada direta no Mundial da Lituânia.

"Como sempre disse, a decisão ia ser transportada para o último jogo. Outra coisa era ter a vantagem de poder jogar para o empate, algo que já tivemos várias vezes no passado e nunca deu certo. O que está para trás já passou e é um alerta para conseguirmos o resultado pretendido na nossa última final", observou.

Eleito seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo, Ricardinho admite que o estatuto de campeão europeu aumenta os níveis de motivação dos oponentes, embora Portugal aproveite a condição de visitado para adquirir uma "força extra".

"Ontem estávamos cansados, mas trabalharemos ao máximo para estarmos preparados. Mais do que ninguém, queremos dar esta alegria ao povo português. Temos recebido mensagens positivas e é importante sentir essa ligação", enalteceu.

Na Ronda de Elite, a decorrer até domingo na Póvoa de Varzim, os terceiros do 'ranking' mundial sofreram para bater a Bielorrússia por 2-1, na quinta-feira, um dia antes de resgatarem no último suspiro um empate a duas bolas com a Finlândia.

"Quem está cá tem competência e qualidade. Enganado estava quem pensava que este grupo era fácil. Hoje isso já não existe, pela forma diferente como se tem jogado futsal. Os jogadores evoluíram, estão mais competitivos e isso é bom para a modalidade", sustentou.

Portugal e Itália defrontam-se no domingo, às 17h, no Pavilhão de Desportos Municipal da Póvoa de Varzim, na última jornada do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020, três horas antes do embate entre a última colocada Bielorrússia e Finlândia, terceira, com dois pontos e hipótese remotas de apuramento.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição agendada para as cidades de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 04 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num play-off.

Portugal procura a sexta presença consecutiva no Campeonato do Mundo de futsal, depois das participações em Guatemala 2000, onde conquistou a medalha de bronze, Taiwan 2004, Brasil 2008, Tailândia 2012 e Colômbia 2016.