Ricardinho desmente ida para Itália

Ricardinho não irá, afinal, prosseguir a carreira nos italianos do Ecocity Genzano. O ala de 38 anos, atualmente no Riga, da Letónia, desmentiu a Record os rumores que o têm ligado ao atual 5º classificado do campeonato transalpino.





O português, que soma 11 golos em 12 jogos esta temporada, deixou claro que tem contrato até ao final da época, mas que ainda não definiu o seu futuro, pelo que poderá em breve rumar a outras paragens.