Ricardinho e a estreia pela Seleção: «Já passaram 20 anos e parece que começou ontem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em publicação nas redes sociais, Ricardinho recordou esta segunda-feira a primeira internacionalização por Portugal. "Já passaram 20 anos e parece que começou ontem! Que trajeto, que momentos e que conquistas! Orgulhoso de ser português e orgulhoso do que vivo e dei ao futsal!", escreveu o astro do futsal mundial, que agora atua no Pendekar United, da Indonésia.

A publicação do craque português surgiu como resposta a publicação da página de Portugal, também nas redes sociais: "Há 20 anos, Ricardinho estreava-se pela Seleção e o futsal nunca mais foi o mesmo!", pode ler-se na referida publicação.



Para trás ficam, como mais relevantes a nível internacional por Portugal, as conquistas do Europeu de 2018 e o Mundial de 2021.