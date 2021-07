Ricardinho e cinco estreantes em fases finais: a lista de convocados para o Mundial

Jorge Braz divulgou, esta terça-feira, os 16 convocados para o Mundial'2021 de futsal, prova que vai decorrer entre

12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia.





ESTA É A NOSSA SELEÇÃO! 16 jogadores escolhidos para representar as Quinas no Mundial de Futsal! Vamos todos, #VamosComTudo! pic.twitter.com/P2cIs1M9Pc — Portugal (@selecaoportugal) July 27, 2021

Ricardinho, que recupera de uma lesão no pé direito, após ter sido operado em março, é a principal figura na convocatória, numa lista que integra cinco estreantes em fases finais ao Serviço da Seleção Nacional. Afonso Jesus, Edu, Tomás Paçó, Pauleta e Zicky.Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo C, onde irá defrontar a Tailândia (13 de setembro), Ilhas Salomão (16) e Marrocos (19).Guarda-redes: Edu, Bebé e Vítor Hugo;Fixos: André Coelho, João Matos e Tomás Paçó;Fixo/Ala: Afonso Jesus;Alas: Pany, Bruno Coelho, Miguel Ângelo, Pauleta, Ricardinho e Tiago Brito.Universais: Erick e Fábio Cecílio;Pivôs: Zicky.