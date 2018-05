A 3ª edição da Record Masters Cup, torneio que se disputa no Portimão Arena no último fim de semana de agosto (dias 25 e 26) e será transmitido em direto pela CMTV, já tem o cartaz completo. Os brasileiros do Magnus Futsal são a quarta equipa a participar no torneio de pré-temporada que tem contado sempre com as presenças de Sporting, Benfica e os espanhóis do Inter Movistar. A formação do astro do futsal, Falcão, vai colmatar a vaga deixada pelo Barcelona, que, após a participação nas duas primeiras edições, fica de fora.

A estrela da canarinha junta-se assim a um fã muito especial, nada menos que o atual melhor do Mundo, Ricardinho. Aliás, a consideração é mútua. O capitão da Seleção Nacional não esconde a admiração pelo ala brasileiro e até tem uma tatuagem a homenageá-lo. Falcão, por outro lado, reconhece Ricardinho como o melhor da atualidade e já confidenciou que gostava de... jogar com ele. Para além de Falcão, o Magnus Futsal tem estrelas como o capitão da Rússia, Éder Lima, e um (praticamente) reforço do Sporting, Rocha... que poderá estrear-se pelos leões frente à futura ex-equipa.

Autor: Cláudia Marques