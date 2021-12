Ricardinho e mais três campeões do mundo de fora: a lista de convocados para o Euro'22

Jorge Braz divulgou, esta quinta-feira, a lista de 14 convocados para o Euro'22 de futsal, prova que vai decorrer na Holanda, entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro.A convocatória está recheada de novidades, desde logo a ausência de Ricardinho, que fica de fora das opções para o Europeu depois de ter anunciado que o Mundial'2021 tinha sido a última competição em que representou Portugal, mas também o facto de Jorge Braz ter deixado de fora dos convocados mais três campeões do mundo - Bebé, Vitor Hugo e Miguel Ângelo.Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo A, onde irá dar o pontapé de saída no torneio com a Sérvia (19 de janeiro), com a anfitriã Holanda (23) e com a Ucrânia (28).Guarda-redes: Edu (Valdepeñas) e André Sousa (Benfica)Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting);Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica);Alas: Pany (Sporting), Bruno Coelho (Napoli), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sp. Braga).Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sp. Braga);Pivô: Zicky (Sporting) e Cardinal (Sporting)