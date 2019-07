Ricardinho e o regresso ao Benfica: «Já fiz de tudo em anos anteriores; agora seria difícil...»

Sempre bastante ativo nas redes sociais, Ricardinho promovou esta terça-feira no Instagram uma sessão de perguntas e respostas com os seus fãs, na qual satisfez a curiosidade de muitos. Entre as várias questões que lhe foram feitas houve uma que sobressaiu: o possível regresso ao Benfica para terminar carreira. E aí o jogador de 33 anos assumiu que muito provavelmente não voltará a Luz, ainda que garanta que sempre torcerá pelo clube encarnado."Já fiz de tudo para regressar em anos anteriores. Acho sinceramente que agora seria difícil, mas como sempre desejo que o Benfica seja campeão. Sempre pelo sentimento que tenho pelo clube e adeptos, apesar do respeito pelos demais clubes", escreveu o melhor futsalista do Mundo.Na mesma conversa com os seus adeptos, Ricardinho assumiu que "ainda é muito cedo" para se retirar e considerou que o único título que lhe falta é "ser campeão do Mundo por Portugal".De resto, o jogador do Inter Movistar falou ainda da chegada de Pedro Cary ao Zaragoza: "É um grande jogador de equipa e um magnífico profissional".