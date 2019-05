Ricardinho eliminado nas meias-finais da Taça do Rei de futsal

O Inter Movistar, do português Ricardinho, foi este sábado eliminado nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futsal, ao perder com o Barcelona, por 5-4.Ricardinho ainda marcou aos 13 minutos da primeira parte, fazendo o 2-1, mas o Inter voltou a ser inferior ao Barça, equipa com a qual já tinha perdido há uma semana por 3-1, na discussão do terceiro lugar na Liga dos Campeões.A 'final four' da Champions acabou por coroar o Sporting, que se sagrou pela primeira vez campeão europeu de futsal, ao eliminar primeiro o Inter (5-3) e depois bater na final o Kairat (2-1).Na Taça do Rei de futsal, o Barcelona vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe o Ribera Navarra ao Jaén Paraíso.