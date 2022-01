Ricardinho insurge-se contra ausência de Bebé nos melhores do ano: «Vai começar a brincadeira...»

Vai começar a brincadeira do futsalplanet, o agora guarda redes campeao do mundo não aparece nem nos nomeados!!! Continua tudo igual, ou jogas na liga espanhola e brasileira ou então não tens visibilidade! Uma pena mas… continuamos igual! Parabéns @BebeFutsal campeão do mundo! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 8, 2022

O portal 'Futsal Planet' divulgou este sábado os nomeados para o prémio de melhor guarda-redes do Mundo da modalidade, numa lista na qual não entra o português Bebé, que foi uma das figuras no título Mundial conquistado por Portugal no ano passado. Nas redes sociais, Ricardinho insurgiu-se contra esta ausência e falou mesmo numa "brincadeira" que está a começar."Vai começar a brincadeira do futsalplanet, o agora guarda-redes campeão do mundo não aparece nem nos nomeados!!! Continua tudo igual, ou jogas na liga espanhola e brasileira ou então não tens visibilidade! Uma pena mas… continuamos igual! Parabéns @BebeFutsal campeão do mundo!", escreveu o craque português, que venceu o prémio por seis ocasiões, a última das quais em 2018.Nas nomeadas femininas, refira-se, há presença portuguesa, com Ana Catarina a ser uma das candidatas a vencer o troféu, que ganhou em 2020.