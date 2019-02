Ricardinho lança jogo com o Sporting e fala em 'truque' que continua a tentar

Ricardinho revelou em entrevista concedida à 'Marca' que deposita grandes esperanças na equipa de futsal feminino da seleção lusa no próximo Campeonato Europeu da modalidade e que espera ver uma final ibérica."Portugal, juntamente com a Espanha, são as seleções favoritas. Espero que se divirtam, lutaram muito para que seja realidade. Que desfrutem porque não sabem quando irão jogar outra. Espero que seja uma final ibérica, são as duas melhores seleções", reiterou o futsalista, recentemente eleito melhor jogador do mundo da modalidade pela sexta vez.O português abordou ainda outros temas relacionados com o Inter Movistar e antecipou o encontro frente ao Sporting, em jogo a contar para as competições europeias. "Já começa a ser um clássico [apanhar o Sporting nestas andanças] e espero que acabe como os dois últimos confrontos. Não vai ser fácil. O Inter Movistar é favorito e tem de o demonstrar. Procuramos fazer algo histórico", salientou Ricardinho.Questionado ainda sobre a quantidade de golos memoráveis que marca, Ricardinho confessa que é difícil eleger um golo favorito no meio de tantas obras de arte que já assinou na sua carreira."São muitos... Nem sempre foram importantes porque perdemos. O que marquei frente à Sérvia [em 2016] é difícil de esquecer, o que marquei ao Luis Amado em 2007 [frente à Espanha], o que marquei quando jogava no Japão... são talvez os três mais bonitos, mas há outros. Gosto muito de um de que pouca gente fala. Na final da Liga, em 2015, estávamos a perder 4-1 em Murcia e marquei com um remate a partir do centro. Gosto desse porque demonstrou à equipa (na altura, o Inter Movistar perdia por 4-1 e viria a vencer por 4-5 com mais dois golos de Ricardinho) que podíamos dar a volta. Esse 4-2 deu-nos vida. O golo não é bom só por ser bonito, mas sim pelo momento", recordou o jogador, que afirmou ainda ter um 'truque' que vai continuar a tentar até que o consiga concretizar.