Ricardinho: «Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado»

Figura mais conhecida da Seleção Nacional, Ricardinho foi o porta-voz da turma portuguesa na antevisão aos duelos de qualificação para o Mundial de 2020, numa conferência de imprensa na qual alertou para a necessidade de ir passo a passo e respeitar todos os adversários. Até porque, explica, neste tipo de torneios é essencial superar etapa a etapa e impedir que haja espaço para eventuais surpresas."Para quem já anda no futsal há anos, sabe que devemos valorizar todas as seleções, porque é muito fácil ser surpreendido nesta modalidade. Vamos preparar-nos da melhor maneira. A FPF fez um grande esforço para trazer esta fase para nossa casa e aqui para a zona centro, onde já não vínhamos há muito tempo.A Letónia é uma seleção muito aguerrida. Não queremos sofrer surpresas, têm uma defesa a que não estamos habituados, principalmente na liga portuguesa. A Alemanha quer mostrar que é forte, tem tido resultados interessantes e não queremos ser surpreendidos, porque o ranking conta muito pouco para nós. A República Checa é uma das seleções mais fortes e experientes. Queremos demonstrar que continuamos a nossa progressão, mas vamos por etapas. Ninguém consegue começar a construir uma casa pelo telhado. ""É não passar os números do Arnaldo em internacionalizações, porque é o maior respeito e prémio que se pode dar a quem deu tanto à nossa Seleção. Segundo, é dar o melhor pela Seleção e ajudar a ganhar. Com o tempo, pensamos de maneira diferente. Um dos meus sonhos já foi cumprido, ser campeão europeu, e agora só falta um.""É fácil, tivemos a experiência há pouco tempo. Jogámos contra a melhor seleção do mundo e fomos campeões da Europa. Não queremos ser os que estão do outro lado a aplaudir, mas ser melhores em campo.""A nossa tranquilidade é mais serenidade de saber o que temos de fazer. Temos um staff fantástico. Temos de tentar aproveitar todos os momentos possíveis para criar perigo e finalizar. Não é relaxamento, a descontração é simplesmente trabalhar bem. Queremos ser os melhores e para isso temos de ganhar os três jogos.""É certo que no meu clube estão preocupados porque tenho uma dieta rigorosa e chegar aqui e ver esta comida toda é difícil! [risos]. Mas sabemos o que o nosso corpo nos pede. Realmente aqui em Viseu come-se muito bem. O mais importante é dar os parabéns à organização. As pessoas de Viseu amam o futsal e vão encher este pavilhão."