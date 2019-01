Ricardinho nos convocados da Seleção para jogos com o Brasil

O ala dos espanhóis do Inter Movistar, Ricardinho, eleito em dezembro pela sexta vez o melhor jogador do mundo, integra os convocados da Seleção, esta quarta-feira divulgados, para os dois jogos particulares com o Brasil.O selecionador nacional, Jorge Braz, divulgou a lista de convocados para os dois encontros de preparação que Portugal, atual campeão europeu, vai disputar diante do Brasil, em Lisboa, em 30 de janeiro (21:55), no Pavilhão João Rocha, e em 1 de fevereiro (19:00), no Pavilhão da Luz.Portugal está a preparar a participação na ronda principal da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo da Lituânia, em 2020, na qual vai defrontar a República Checa, primeira classificada do grupo A da fase preliminar (composto por Inglaterra, Letónia, Chipre e Gibraltar) e o segundo classificado do grupo D (Geórgia, Dinamarca, Alemanha e Israel).A fase preliminar será disputada entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro e a ronda principal entre 22 e 27 de outubro.Lista de 14 convocados da seleção portuguesa de futsal:Fundão: Márcio.Burinhosa: Tunha.Leões de Porto Salvo: Bebé.Inter Movistar (Espanha): Ricardinho.Sporting de Braga: Nilson, Tiaguinho e Vítor Hugo.Benfica: André Coelho, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Tiago Brito.Sporting: Erick Mendonça, João Matos e Pany.