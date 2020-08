Ricardinho: «O futuro é agora. Conto com o apoio da comunidade portuguesa»

Ricardinho dá início à sua nova aventura, em Paris. O jogador português, sete vezes eleito o melhor do mundo, assinalou este sábado o começo da temporada 2020/2021, em que vai defender as cores do ACCS Paris.





O futuro é AGORA!!Terminada a aventura em Espanha (7) com a conquista de todos os títulos (repetindo várias vezes) coletivos e individuais agora é hora da nova aventura!!! Liga FRANCESA!!! @ACCSFutsal Que seja início de algo bonito! Conto com o apoio da comunidade portuguesa pic.twitter.com/4xaF4kq5jP — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) August 1, 2020

"O futuro é agora! Terminada a aventura em Espanha (7) com a conquista de todos os títulos (repetindo várias vezes) coletivos e individuais agora é hora da nova aventura! Liga Francesa! @ACCSFutsal. Que seja início de algo bonito! Conto com o apoio da comunidade portuguesa", escreveu o jogador português nas redes sociais, onde publicou também uma fotografia no aeroporto.Recorde-se Ricardinho despediu-se do Inter Movistar , onde jogou nas últimas sete temporadas, tendo somado seis títulos de campeão espanhol