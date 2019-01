Ricardinho otimista para o jogo com o Brasil

O duplo confronto particular com o Brasil – hoje, no Pavilhão João Rocha, e sexta-feira, na Luz – vai ter Ricardinho pela Seleção mas do outro lado não estará a estrela maior canarinha. "Todos queriam ver esse encontro do Falcão com o Ricardinho mas digo sempre que isto não é ténis – não é o Nadal com o Djokovic –, é um jogo de futsal de Portugal contra o Brasil, duas seleções com muita qualidade e com jogadores fantásticos. Não seria Ricardinho contra Falcão mas vai ser sim Ricardinho e os seus colegas, campeões da Europa, contra uma das melhores seleções do Mundo. Nunca conseguimos ganhar ao Brasil e vamos ter agora duas novas oportunidades", garantiu o internacional português.

Com o Mundial’2020 em plano de fundo, Ricardinho quer tomar o pulso à Seleção. "Seja quem for ao Mundial que chegue lá preparado, até porque a nossa Seleção tem uma grande ambição", garantiu o melhor jogador do Mundo. "Queremos ver se estamos num bom nível. Jogar com os melhores é ótimo", frisou.

Selecionador confiante

Jorge Braz acredita que Portugal pode bater pela 1ª vez o Brasil. "Nunca tínhamos vencido o Europeu e neste momento somos os campeões, por isso, porque não ganhar-lhes?" "A qualificação para o Mundial vai ser difícil e temos de nos preparar muito bem", prometeu o treinador.



Autor: Paulo Araújo