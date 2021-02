Ricardinho pede reação à Seleção

A fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022 não começou da melhor forma para Portugal, que cedeu um empate (2-2) em Mafra frente à Polónia. Já em Lodz, onde amanhã volta a defrontar os polacos, a Seleção quer retomar o caminho dos triunfos e Ricardinho pede uma reação clara.

“Vamos tentar finalizar melhor e chegar com mais frescura física nos momentos de finalização. Queremos ganhar sempre e temos aí à porta outra oportunidade”, começou por dizer o ala do ACCS Paris, de 35 anos, em declarações à FPF, realçando a forma como Portugal respondeu aos dois golos de desvantagem em Mafra: “Da maneira como estava a correr podia ter sido pior.”

Ricardinho abordou ainda o facto de, no grupo de Portugal, os jogos da Noruega frente à República Checa terem sido cancelados – pelo facto de a equipa nórdica não poder sair do país –, o que poderá fazer com que os checos atinjam já os seis pontos mesmo sem terem entrado em campo: “Somos competentes e temos qualidade e não é por termos tropeçado numa pedra que vamos cair. Apuram-se duas equipas e nós queremos ser os primeiros. Queremos mostrar que somos os campeões da Europa e queremos estar no Euro’2022.”