Ricardinho planeia adeus ao futsal: «Estou muito cansado psicologicamente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Adversário do Barcelona de Erick e André Coelho no Grupo A da Ronda de Elite da Champions de futsal, Ricardinho deu uma entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’ em que abordou o final da carreira."Se não deixar de jogar nesta época, será na seguinte, de certeza. Estou muito cansado psicologicamente. Por mim, jogaria até aos 50 anos, mas o corpo pede descanso", disse o craque português do Riga (Letónia), de 38 anos.