Ricardinho reage à vitória de Portugal no jogo de abertura do Europeu de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jogo duro, mas uma boa vitória.. bora Portugal … descansar e pensar já no próximo… — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 19, 2022

Ricardinho, eleito por seis vezes o melhor jogador do Mundo de futsal, comentou esta quarta-feira a vitória da seleção portuguesa na jornada de abertura do Euro'2022, diante da Sérvia, por 4-2.Em publicação nas redes sociais, o ex-internacional português elogiou o triunfo dos comandados de Jorge Braz. "Jogo duro, mas uma boa vitória... bora Portugal. [Agora é] descansar e pensar já no próximo", escreveu o atleta de 36 anos.