Ricardinho substituído por Pauleta na seleção de futsal

Pauleta vai substituir Ricardinho, que está lesionado, na convocatória da seleção portuguesa de futsal para os encontros com a República Checa, de qualificação para o Euro'2022, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O capitão da seleção lusa falhou o último encontro do seu o clube, os franceses do ACCS Futsal, e também não será opção para os jogos com os checos, no qual será substituído por Pauleta, do Sporting, com a concentração da equipa das quinas a iniciar-se hoje.

Ricardinho é a segunda grande baixa para estes encontros, depois de Cardinal se ter lesionado com gravidade, devendo ficar afastado da competição durante oito a 10 meses, devido a uma rotura do tendão de Aquiles.

Devido às condicionantes causadas pela pandemia de covid-19, os dois encontros com a República Checa vão ser jogados em Lodz, na Polónia, em 06 e 09 de março.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um 'play-off', de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Na campanha de apuramento, Portugal, campeão europeu em título, ainda defrontará no grupo 8, a Noruega, num duplo compromisso em abril, com os noruegueses a disputarem ambos os jogos fora, devido à pandemia de covid-19.

Após duas jornadas, a República Checa lidera o grupo, com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia, com um, enquanto a Noruega tem zero pontos, por ter falhado os dois jogos em casa dos checos e ter sido penalizada com duas derrotas por 5-0.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Edu (Valdepeñas/Esp) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).

Fixos: André Coelho (FC Barcelona/Esp) e João Matos (Sporting).

Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal/Fra), Miguel Ângelo (Sporting de Braga), Pany (Sporting), Pedro Cary (Leões Porto Salvo), Pauleta (Sporting) e Tiago Brito (Benfica).

Universais: Afonso (Benfica), Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica).

Pivô: Zicky (Sporting).