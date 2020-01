Ricardo Ferreira: «O momento do jogo foi o livre direto desperdiçado por nós»

Após bater o Futsal Azeméis nos quartos-de-final, o Modicus foi eliminado pelo Sporting nas meias-finais da Taça da Liga. Apesar disso, o treinador Ricardo Ferreira mostrou-se satisfeito com a forma como a sua equipa se bateu no jogo.



"O que pretendíamos era adiar ao máximo o golo do Sporting. Conseguimos equilibrar e tivemos oportunidade de fazer o 2-1, mas não conseguimos. Aliás, o momento do jogo foi o livre direto desperdiçado por nós. Antes do intervalo tivemos uma boa jogada, mas foi o Sporting que chegou ao golo e ficou ainda mais complicado. As duas equipas têm armas totalmente diferentes, o facto de o Modicus ter chegado a uma meia-final já é de louvar. Queríamos estar mais tempo no jogo, mas não foi possível, o Sporting ganhou com todo o mérito. O Sporting tem um plantel para ganhar todas as provas, mas deixo uma palavra aos meus jogadores, que foram enormes", começou por afirmar o técnico.



O conjunto de Vila Nova de Gaia apostou no 5x4 ainda na primeira parte e Ricardo Ferreira explicou o motivo: "Apostámos no 5x4 na primeira parte para ver como o Sporting iria reagir e defender. Não chegámos a apostar verdadeiramente nisso porque o Sporting subiu linhas e condicionou-nos. De forma natural, na segunda-parte, quando estávamos a perder 3-0 ou 4-0, voltámos a apostar nessa estratégia. Criámos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar".



O treinador concluiu fazendo uma análise ao modelo competitivo da Taça da Liga. "Esta Taça da Liga está enquadrada para Benfica e Sporting se encontrarem na final, sabemos que é complicado. É certo que o Sporting jogou ontem e nós na quinta, mas nós tivemos jogadores que ontem foram trabalhar. Este jogos são difíceis e a verdade é que, contra Benfica e Sporting, normalmente não temos tido aquela ‘estrelinha’", rematou.