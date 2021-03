Ricardo Lobão: «Levámos o Benfica ao limite das suas capacidades»

Ricardo Lobão lamentou esta sexta-feira a falta de eficácia que o Leões de Porto Salvo demonstrou na partida frente ao Benfica, a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga Placard de Futsal, e que as águias venceram por 4-1.





"Foi um jogo de equipas grandes, muitos ingredientes táticos, eficácia e uma superação das equipas perante um jogo muito positivo e acho que foi bom para a modalidade. O que nos faltou é, nos momentos-chave, sermos eficazes e não cometermos alguns erros que cometemos. Mas estávamos a jogar perante uma grande equipa, que tem grandes intérpretes, mas nós também os temos. Acho que são estes pormenores que fazem a diferença entre ganhar e perder", afirmou o técnico do Leões de Porto Salvo, em declarações citadas pelo sítio oficial da FPF na Internet."Este era um jogo completamente diferente, a eliminar. O campeonato, por agora, ainda é uma fase regular, mas deixe-me que lhe diga: com estes jogadores tudo é possível. Encaramos todos os jogos como uma final e obrigamos os adversários a serem melhores que nós, como hoje aconteceu. Levámos o Benfica ao limite das suas capacidades e quando se coloca o Benfica a jogar assim é porque jogou com qualidade. Parabéns ao Benfica, foi um justo vencedor e quem ganha assim ganha sempre bem", terminou.