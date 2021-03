Ricardo Lobão: «Mais do que favoritismos, será uma questão de competência e eficácia»

Leões de Porto Salvo e Benfica defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 21 horas, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga de Futsal Placard, um encontro em que Ricardo Lobão, treinador da formação de Porto Salvo, procurará dar mais um passo rumo ao objetivo primordial: a final da prova.





"O nosso objetivo passa por criar condições para chegarmos ao momento decisivo, a final. Sabemos que estarão presentes as oito equipas mais regulares, face ao momento da classificação, por isso será difícil para todos. Mais do que favoritismos, será uma questão de competência e eficácia nos diversos momentos, quem conseguir este equilíbrio chegará ao momento decisivo. Este é o nosso foco!", começou por dizer o técnico, em declarações citadas pelo sítio oficial da Internet da FPF."O nosso adversário nos quartos de final é muito competente e têm um elevado momento de organização, por isso precisamos do melhor Porto Salvo se quisermos cumprir objetivos.""Considero que para termos sucesso neste tipo de provas, temos que agarrar o "momento", subscrevendo a nossa identidade, controlando a bola controlamos o jogo, e o resto serão pormenores a definir o resultado. Por último, mais do que querer estar nestes momentos, é necessário vivê-los com responsabilidade, irreverência, ambição e competência. Esta será a nossa missão!", terminou.