Rivais lisboetas espreitam deslize do Fundão

Será o Quinta dos Lombos capaz de travar o Fundão? Essa é a primeira grande dúvida da oitava jornada da Liga Placard, que arranca nas Beiras (às 15 horas), casa do líder invicto, que regista sete vitórias em outras tantas jornadas.

Duas horas depois, é a vez de o Sporting entrar em campo para defrontar o Viseu 2001. Os leões vêm de um triunfo bastante suado, em casa, frente ao Sp. Braga e não querem perder o comboio dos primeiros nesta deslocação. “Vamos para ganhar, como é óbvio. É verdade que o adversário está com algumas dificuldades este ano, mas esperamos um jogo difícil. Temos de ser muito dedicados, porque esta sequência de jogos pode pesar. Há que fazer um esforço para estarmos no máximo das nossas capacidades”, frisou Filipe Rodrigues, treinador-adjunto de Nuno Dias, salientando a ambição de “marcar muitos golos”.

Mais tarde, na Luz, o Benfica recebe o Candoso às 18 horas. Em igualdade pontual com o rival verde e branco, as águias apontam ao 5º triunfo consecutivo na Liga Placard frente a um adversário que não perde há quatro rondas. “Estão cheios de confiança e vêm para jogar de igual para igual. Vai ser difícil, mas estamos preparados para fazer uma ótima partida”, garantiu Arthur .

Recentemente convocado para a seleção do Brasil, o ala, de 27 anos, dá a receita para mais três pontos. “Temos de impor o nosso ritmo e fazer o que temos vindo a fazer nos jogos e nos treinos. Temos de ser ainda mais fortes em casa e dificultar o trabalho do Candoso, para que não tenham possibilidades”, frisou, deixando um convite aos benfiquistas: “Espero que todos os adeptos venham. Encham as bancadas e apoiem-nos.”