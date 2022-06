Robinho de fora por opção no Benfica

Robinho, que havia falhado o jogo 1 da final devido a uma amigdalite, voltou a não integrar as escolhas de Pulpis, desta vez por opção técnica. O ala, de 39 anos, assistiu ao jogo na bancada, ao lado do guarda-redes brasileiro Roncaglio.O pivô Jacaré, expulso na primeira partida no João Rocha, também ficou de fora. Do lado do Sporting, os ausentes foram Waltinho, Caio Ruiz e Miguel Ângelo .