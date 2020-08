Robinho é o novo capitão da equipa de futsal do Benfica

Robinho foi o escolhido para capitanear a equipa de futsal do Benfica na temporada 2020/2021. O ala internacional russo substitui Bruno Coelho na função, depois do futsalista campeão europeu por Portugal ter deixado os encarnados.





"Queria agradecer ao Bruno Coelho pelo trabalho e pelo carácter. Tive o prazer de partilhar o balneário com ele durante todos estes anos. Hoje estou muito feliz, sou grato, e estou muito honrado por ser capitão desta equipa, neste clube. Estou aqui para fazer o meu trabalho, dar o máximo, e estou consciente do meu empenho e da minha responsabilidade dentro e fora de quadra. Espero poder ajudar em tudo, com a união e alegria que sempre tive", disse Robinho em declarações ao canal do clube, agradecendo ainda o voto de confiança e deixando também uma palavra aos adeptos."Sei que a minha responsabilidade aumentou, apesar de ter sido sempre grande, mas hoje eu assumo mais uma. Sou grato pela confiança e espero retribuir da melhor maneira possível. Espero que continuem a acarinhar-me. Admiro e agradeço muito o calor impressionante que nos dão dentro e fora do pavilhão. Espero que esse carinho dure e essa união entre equipa e adeptos também", concluiu.