Robinho pede apoio máximo

Robinho, ala do Benfica, fez a antevisão do jogo com o Sporting, no domingo (14h20), e deixou um pedido aos adeptos benfiquistas. "Gostávamos de ter o pavilhão esgotado e que não parassem um minuto de apoiar a nossa equipa. Vamos estar no campo a dar 100 cento para lhes proporcionarmos uma alegria."

O brasileiro, que é internacional pela Rússia, deixou claro que não espera facilidades: "Temos trabalhado bem esta semana e esperamos um jogo complicado, como é hábito num dérbi. Temos de estar preparados para todas as dificuldades que vamos encontrar."

Sporting contra a estatística

Os dérbis são sempre bastante equilibrados, mas o Sporting, não se tem dado bem no recinto das águias. Nos últimos cinco jogos na Luz, os leões saíram com apenas uma vitória e um empate (levaram a melhor nos penáltis). Em caso de triunfo, o Sporting amplia para quatro os pontos de vantagem para o rival. Olhando para as três jornadas do campeonato, é o Sporting que entra na frente. Os leões têm 23 golos marcados e apenas dois sofridos e três vitórias.