Robinho renova e cumpre quarta época no futsal do Benfica

O ala internacional russo Robinho, de origem brasileira, renovou contrato com o Benfica e prepara-se para cumprir a quarta época no futsal dos encarnados, informou o clube no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo para a renovação do contrato do atleta Robinho. O internacional russo está na Luz desde 2017/18 e vai, por isso, para a sua quarta época na equipa de futsal", anunciou o Benfica.

O jogador, de 37 anos, chegou à Luz em 2017/18, depois de 11 temporadas nos russos do Gazprom-Ugra e duas nos belgas do Action21 Charleroi, pelas quais venceu duas Liga dos Campeões (2004/05 e 2015/16), tendo no Benfica conquistado um campeonato nacional e três taças da Liga.

"Estou muito feliz por continuar no clube, tanto eu como a minha família. O objetivo principal é dar conquistas ao Benfica e deixar os adeptos felizes. Esse é o maior objetivo que tenho para os próximos tempos aqui no Benfica", disse o jogador, em declarações à BTV.