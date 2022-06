Rocha quer evitar eliminação do Benfica: «A nossa união será fundamental»

Rocha, pivô do Benfica que já passou pelo Sporting, quer evitar a eliminação das águias ao terceiro jogo da final de futsal, depois de duas derrotas do clube da Luz."A nossa união será fundamental. Tivemos dois jogos onde podíamos estar na frente, foi descuido nosso e acabámos por os perder. Já trabalhámos isso, acertámos o que tínhamos a acertar e acreditamos muito", garantiu à BTV, frisando que o grupo ainda acalenta esperanças de chegar ao título. Para tal, a formação de Pulpis terá de vencer os próximos três jogos da final."Um dos nossos focos é sermos campeões nacionais. Vamos lutar por isso, é o que resta nesta época e temos de a terminar com o título. Vamos confiantes para o jogo. Vai dar certo", atirou o brasileiro.O Pavilhão João Rocha recebe, no sábado, o jogo 3 da final entre Sporting e Benfica. Em caso de triunfo leonino, o título estará entregue aos homens de Nuno Dias.