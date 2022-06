Roger Augusto regressa ao comando técnico do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se no futebol profissional, o Marítimo continua sem novidades, no Futsal, os verde-rubros anunciaram esta sexta-feira o técnico para a nova temporada. Roger Augusto está de volta a uma casa que bem conhece, pois liderou os maritimistas na temporada de 2018/2019, onde conseguiu uma passagem meritória, substituindo Bruno Salgado no comando da turma da Madeira.

José Batista que já integrava a estrutura maritimistas, assume as funções de Diretor Desportivo, enquanto Rafael Gonçalves, um jovem treinador que liderou os juniores do CD Barreirense, em futebol e que levou a equipa ao título regional e a consequente disputa da fase de subida à I Divisão Nacional, passa a ser coordenador de todo o Futsal do Marítimo.