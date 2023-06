Rômulo deixa o Benfica e muda-se para Espanha

FICHAJE



Chegou ao fim a ligação de Rômulo ao Benfica. Ao fim de duas temporadas, e após falhar a conquista do campeonato, o russo, de 36 anos, terá nova casa na nova época. Assinou por um ano com o Palma Futsal, atual detentor da Liga dos Campeões, mas tem no contrato a possibilidade de prolongar a ligação por mais uma temporada, conforme anunciou o clube através de um comunicado.Durante estes dois anos em que vestiu a camisola dos encarnados marcou 9 golos em 55 jogos e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. O internacional russo regressa a um país em que já jogou durante duas épocas, em 2008/09 e 2016/17, ao serviço do Carnicer Torrejón e do Barcelona, respetivamente.