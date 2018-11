Roncaglio: «Não vamos mudar aquilo que somos»

Roncaglio está a viver "uma época maravilhosa" e acredita que no domingo ficará ainda melhor, com a passagem do Benfica à final four da Liga dos Campeões. O guarda-redes, de 30 anos, tem vasta experiência em competições europeias e garante que os encarnados vão manter a imagem que têm mostrado. "Somos o Benfica e as outras equipas é que têm de adaptar-se ao nosso jogo", vinca o guardião, referindo-se ao facto de ser um jogador importante na manobra ofensiva das águias: "O meu trabalho é defender, mas a equipa precisa de mim a atacar e isso não mudará."Os amantes do futsal já olham para o jogo de domingo entre Benfica e Sporting, mas Roncaglio coloca, para já, o dérbi de lado e mostra-se apenas focado no embate com o NV Makarska. "Todos esperam que Benfica e Sporting decidam a qualificação, mas, neste momento, estamos concentrados no primeiro jogo", garante o guardião, confessando o sonho de levantar o troféu: "É um objetivo que tenho desde criança e sei que é possível."O guarda-redes brasileiro vai ter pela frente Leo Jaraguá, do Sporting, com quem dividiu o balneário no Brasil e no Kairat, e admite que esse será um momento especial. "É um grande amigo que o futsal me deu. Jogámos juntos nos juniores lá no Brasil, fomos campeões e é sempre um prazer jogar contra ele. É um grande jogador e está numa equipa que também é candidata", conclui. *