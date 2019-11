Ronda de Elite arranca frente à Bielorrússia

A Seleção Nacional de futsal vai disputar o Grupo A da Ronda de Elite – a última fase de qualificação tendo em vista o Campeonato do Mundo a disputar na Lituânia, em 2020 –, entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, na Póvoa de Varzim.

A equipa comandada por Jorge Braz arranca diante da Bielorrússia, dia 30 de janeiro, pelas 20h30. No dia seguinte, à mesma hora, Portugal mede forças com a Finlândia. O último desafio será frente à formação de Itália, a 2 de fevereiro, às 17 horas. Todos os jogos serão disputados no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Recorde-se que a Seleção Nacional garantiu uma vaga nesta fase depois de ter conquistado o primeiro lugar do Grupo 8 da Ronda Principal, em Viseu, no passado mês de outubro. Na altura, Portugal superou República Checa (4-1), Letónia (4-0) e Alemanha (5-0).