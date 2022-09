Rui Costa: «A vossa ambição é um exemplo para o desporto feminino em Portugal»

O Benfica conquistou este domingo pela 7.ª vez a Supertaça feminina de futsal, ao bater na final, disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, o Nun'Álvares por 4-3, no desempate por penáltis. Rui Costa, presidente do clube da Luz, já deixou uma mensagem de felicitações a todo o grupo.É com enorme satisfação que dou os parabéns à nossa equipa feminina de futsal pela conquista da 7.ª Supertaça.Num grande espetáculo para a modalidade, a vitória foi inteiramente justa pelo que fizeram em campo, embora a decisão para encontrar o vencedor tenha acontecido através da marcação de grandes penalidades.Quero felicitar todas as atletas, a equipa técnica e o staff por este início de época oficial. A vossa ambição é um exemplo para o desporto feminino em Portugal.Os benfiquistas, especialmente os que estiveram presentes nas bancadas em Matosinhos, certamente estarão orgulhosos desta Supertaça.