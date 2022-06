Rui Costa dá os parabéns à equipa feminina do Benfica: «Que feito extraordinário!»

O presidente do Benfica, Rui Costa, deu os parabéns à equipa de futsal feminino pelo pentacampeonato alcançado este domingo, em Fafe.





"Que feito extraordinário! O caminho para o pentacampeonato não foi fácil, por isso este troféu tem um significado ainda mais especial", pode ler-se na mensagem partilhada no site oficial dos encarnados."É com profunda emoção que felicito a nossa equipa feminina de futsal pela conquista do Campeonato Nacional. Que feito extraordinário!O caminho para o Pentacampeonato não foi fácil, por isso este troféu tem um significado ainda mais especial. As atletas, os treinadores e o staff estão de parabéns por um feito que é absolutamente histórico na modalidade.Neste momento de conquista, não posso deixar de salientar o papel desempenhado pelos nossos Sócios e adeptos nesta fase final do Campeonato. Tanto em casa como em Fafe, o apoio foi inexcedível.Jamais será esquecida a casa cheia registada no jogo 3 realizado no nosso Pavilhão n.º 2 da Luz. Parabéns a todos e viva o Benfica!"