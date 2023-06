Rui Costa felicita futsal feminino do Benfica pela conquista do hexacampeonato

Rui Costa, presidente do Benfica, felicitou este sábado o futsal feminino do Benfica pela conquista do hexacampeonato nacional.

"É com imensa felicidade que endereço os parabéns à nossa equipa feminina de futsal pela conquista do inédito Hexacampeonato nacional! Empurradas pelo fervoroso apoio de dezenas de benfiquistas que fizeram questão de marcar presença no Pavilhão do Grupo Nun'Álvares, a equipa feminina de futsal voltou a fazer história!", pode ler-se nos dois primeiros parágrafos da nota publicada no site oficial das águias.

"Além do Hexacampeonato nacional, o primeiro celebrado por uma equipa em Portugal, as nossas atletas concluem de forma brilhante a temporada que começaram por vencer a Supertaça e em que recuperaram a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Plantel e staff, estão todos de parabéns!", termina.