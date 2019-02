Rússia atribuiu favoritismo à Espanha na meia-final do Europeu feminino de futsal

A selecionadora de futsal de Espanha, Cláudia Pons, afirmou esta quinta-feira em Gondomar que o embate com a Rússia, na meia-final do Europeu feminino, será decidido nos detalhes, enquanto Evgeni Kuzmin entregou o favoritismo à seleção adversária.Na conferência de imprensa de antevisão da primeira meia-final do primeiro Campeonato da Europa feminino da modalidade, que vai decorrer no pavilhão Multiusos de Gondomar entre sexta-feira e domingo, Cláudia Pons começou por elogiar o facto de finalmente a competição ter caráter oficial."É o primeiro torneio oficial que há muito pedimos", elogiou a selecionadora espanhola, para quem é "uma responsabilidade para todas representar a Espanha na prova", fazendo votos que o nível da competição "seja alto" e se dê "um grande espetáculo".A selecionadora espanhola espera que esta competição "contribua para promover e aumentar as condições de trabalho das jogadoras".Argumentando ser "uma grande responsabilidade e um orgulho" jogar o Europeu em Portugal, Pons falou de "um sonho" em que quer ver as suas jogadoras a "competir ao nível máximo", porque o "rival assim o vai exigir", disse no lançamento do jogo com a Rússia."O jogo com a Rússia vai ser muito complicado, creio que a chave vai estar nos detalhes. São equipas que nos exigem muito a todos os níveis. Vamos tentar minimizar os erros para conseguir vencer", acrescentou.Parco em palavras, ainda assim o primeiro comentário do selecionador da Rússia, Evgeni Kuzmin, foi para a qualidade do pavilhão: "espero ver esta arena tão bonita e moderna repleta de bons jogos".Sobre o embate com Espanha também pouco mais disse, preferindo tirar peso às suas jogadoras na luta pela conquista do troféu."Os resultados dos últimos jogos falam por si e os favoritos a vencer estão sentados à minha direita [Cláudia Pons] e à minha esquerda [Luís Conceição]", afirmou Kuzmin que falava numa mesa onde estavam os quatro selecionadores e o troféu em disputa.Ainda assim, prometeu o treinador russo, as suas jogadoras "vão apresentar um futsal digno e tentar fazer o seu melhor".O embate entre russas e espanholas joga-se na sexta-feira às 19:00.