Rússia bate Ucrânia e está na final do Europeu de futsal

Está encontrada a primeira seleção apurada para a final do Europeu de futsal de 2022. A Rússia é o primeiro país a garantir o passaporte para o derradeiro duelo da prova depois de esta sexta-feira ter batido a Ucrânia, por 3-2, num jogo marcado pela tensão política existente entre os dois países, que se tem acentuado nas últimas semanas.A Rússia adiantou-se cedo no marcador (1'16'') por Sokolov, com o segundo golo na partida a surgir também pelo lado russo, mas desta feita por Afanasyev (14'31''). Os ucranianos reduziram logo de seguida, por Siryi (15'25''), com o 2-1 a manter-se até ao intervalo.As redes das balizas voltaram a balançar na segunda parte, com a seleção russa a adiantar-se novamente. Niyazov, aos 30'01'', voltou a colocar a Rússia com dois golos de vantagem.Perante a iminente 'ameaça' de ser eliminada da competição, a Ucrânia tentou reagir ao golo sofrido e até chegou a fazer o 3-2, por Abakshyn, aos 34'31'', mas não conseguiu alterar mais o marcador, que se manteve inalterado até ao final.Os russos esperam agora pelo embate entre Portugal e Espanha (agendado para as 19 horas de hoje) para saber qual será o seu próximo adversário no Campeonato da Europa.