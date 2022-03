Rússia e Bielorrússia não participam no Euro sub-19

A UEFA anunciou que a Rússia e a Bielorússia não vão participar no Europeu de sub-19 de futsal, que Portugal irá disputar e será anfitrião do Grupo 2.A decisão do organismo que tutela o futebol e o futsal europeu surgiu na sequência das sanções que têm sido aplicados ao país russo, após o conflito armado com a Ucrânia. Já a Bielorrúsia desistiu de participar na prova.Assim, o Grupo 5 (16–19 de Março) fica apenas constituído por Roménia (anfitriã), Eslováquia e Geórgia, enquanto o Grupo 7 (17–19 de Março) colocará frente a frente Croácia (anfitriã), Letónia e Azerbaijão.A Seleção portuguesa está sediada no Grupo 2 com República Checa, Chipre e Grécia e irá disputar os jogos da fase de grupos entre os dias 17 e 20 de março, no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde.A equipa da quinas já está concentrada e faz o jogo de estreia frente ao Chipre, dia 17 de março, a partir das 18 horas.