Sara Ferreira antecipou o duplo embate de Portugal diante da Rússia já a pensar no Campeonato da Europa feminino."Estes dois jogos são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Faltam apenas dois meses para o Europeu. É importante jogar contra adversários difíceis e exigentes como a Rússia. Serão bons testes à nossa capacidade. Só em contextos de grande adversidade conseguiremos testar a nossa força e capacidade enquanto grupo", vincou a ala portuguesa em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.A futsalista, de 29 anos, assumiu que é melhor jogadora do que a participação portuguesa em 2019."Noto uma grande evolução na equipa e em mim própria, principalmente a nível mental. É preciso dar sequência a essa evolução, para Portugal se apresentar ao seu melhor nível em Gondomar", vincou Sara Ferreira, futsalista que alinha no Benfica.