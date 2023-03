Sara Ferreira expectante: «Estamos ansiosas, no bom sentido, e cada vez mais perto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No primeiro dia em solo húngaro, Sara Ferreira, ala do Benfica, frisou que a equipa está "a sentir o 'bichinho' de iniciar o Europeu". "Estamos ansiosas, no bom sentido, e cada vez mais perto", vincou. Hoje, a Seleção feminina de futsal continua a preparação para a meia-final de sexta-feira frente à Espanha.