Sara Ferreira: «Foco é a nossa palavra de ordem»

A poucas horas da final do Campeonato da Europa de futsal feminio, que se disputa às 18 horas deste domingo, Sara Ferreira deu voz à ambição portuguesa."A equipa está focada, estamos a preparar isto há algum tempo. É algo que queremos muito e ‘foco’ é a nossa palavra de ordem. O fator casa é muito positivo, estamos a contar com muita gente e é sempre bom jogarmos em casa. Vai ser um jogo equilibrado, é uma partida de 50/50. O encontro vai ser decidido nos pormenores e acredito que vai ser um grande espetáculo de futsal. Levantar a taça? Já pensamos nisso, como toda a gente pensa. Temos de mostrar dentro de campo o que podemos fazer, são 40 minutos e depois logo se vê", referiu a ala do Benfica.Apesar de Portugal ter perdido a final de há três anos com a Espanha, também em Gondomar, Sara Ferreira vincou que esse jogo já é passado: "Espanha e Portugal estão mais maduras e confiantes, evoluímos imenso. Já revimos o que tínhamos a rever, esta é uma nova era, uma nova competição. Só pensamos na final de amanhã".