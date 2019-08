Segue-se a Taça de Cascais para o Sporting

A preparação do Sporting para a nova temporada prossegue no próximo fim de semana, na primeira edição da Taça Vila de Cascais, que se vai disputar no Pavilhão Desportivo dos Lombos e da qual Record é patrocinador oficial.

A prova, que conta ainda com Benfica, Belenenses e Quinta dos Lombos, arranca no sábado às 11h30, com o Belenenses-Benfica, seguido, às 16h30, do Quinta dos Lombos-Sporting. No dia seguinte o programa está estabelecido com o Belenenses-Sporting (11 horas) e o Quinta dos Lombos-Benfica (16h30).

Recorde-se que os leões arrancaram para a nova época com um triunfo sobre o Burinhosa, por 4-2, no domingo, e conquistou o 14º Troféu Futsal Ansião. Os golos leoninos foram da responsabilidade de Pany Varela, João Matos, Cavinato e Rocha. Pacheco e Tiago Pereira reduziram para a formação de Leiria.