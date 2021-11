Seleção de futsal concentrada para jogos de preparação na Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futsal, campeã do Mundo em título, está concentrada em Lisboa e vai viajar domingo para dois jogos de preparação na Holanda, anfitrião do Europeu de 2022.

Portugal vai bater-se com a seleção local duas vezes, segunda-feira e terça-feira, no Top Sport Centrum, Almere, e no KNVB Campus, Zeist, em jogos particulares.

"Senti um orgulho muito grande quando me estreei na seleção A. Ter sido convocado devido ao trabalho que fiz na época passada foi muito bom. Nesta segunda chamada, fiquei um bocadinho surpreendido, mas penso que é fruto do trabalho que tenho vindo a desenvolver e, agora, é continuar a trabalhar", disse o ala Silvestre, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

O Europeu'2022 realiza-se entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nas cidades da Holanda de Amesterdão e Groningen.

Lista dos 15 convocados:

- Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp).

- Fixos: André Coelho (FC Barcelona, Esp), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

- Alas: Bruno Coelho (Nápoles, Ita), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Sporting Braga).

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sporting Braga).

Pivô: Zicky (Sporting).