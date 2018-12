Seleção de sub-19 vence Inglaterra em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 venceu esta terça-feira a congénere inglesa por 3-2, no primeiro de dois jogos de preparação entre as duas equipas.Pela seleção lusa marcaram Izaquel Té, aos nove minutos, e Neves, aos 23 e 24, enquanto pela seleção inglesa Raynner Silva, aos 23, e Munmeet Jagpal, aos 36, foram os autores dos golos dos visitantes.No final do jogo, o selecionador português, José Luís Mendes, admitiu que os ingleses o "surpreenderam pela positiva", ao apresentarem "boa qualidade de jogo e uma intensidade defensiva" que criou problemas ao processo de construção de jogo da seleção portuguesa."Também não fomos eficazes no capítulo da finalização, e isso foi mantendo o nosso adversário na discussão do jogo. Vamos tentar corrigir alguns aspetos no jogo de amanhã [quarta-feira], onde teremos de ser mais sólidos", disse José Luís Mendes.As duas seleções voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 16:00, novamente no pavilhão de São Miguel.