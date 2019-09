Seleção de sub-19 vence Polónia no Europeu

A seleção portuguesa de sub-19 de futsal venceu esta segunda-feira a Polónia por 3-1, na segunda jornada do Grupo A do Euro'2019, somando o segundo triunfo na competição, depois de se ter estreado com uma goleada à anfitriã Letónia.A equipa das 'quinas' entrou em campo a impor o seu jogo e Tomás Reis inaugurou o marcador, aos quatro minutos, para Ricardo Lopes ampliar a vantagem, aos oito, e 'bisar' um minuto volvido, depois de desviar, com um toque subtil, a bola do guarda-redes.A Polónia conseguiu reduzir aos 13 minutos, por Tomasz Palonek, selando o resultado ao intervalo, e que se manteve até ao final do encontro.Na primeira jornada, Portugal goleou a Letónia por 6-0 e a Polónia venceu a Rússia por 3-2.A seleção lusa volta a entrar em ação na quarta-feira, a partir das 10:30 (hora portuguesa), na Arena de Riga, e aborda a última jornada no primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos, em boa posição para se qualificar para as meias-finais, às quais acedem os dois primeiros classificados de cada grupo.A Polónia e a Rússia somam ambas três pontos, enquanto a Letónia perdeu os dois jogos e não tem qualquer ponto.O Grupo B é liderado pela Espanha, com seis pontos, seguido da Croácia e da Ucrânia, ambas com três, e da Holanda, ainda a zero.